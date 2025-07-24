العالم اليوم - فيديو.. أولى اللقطات الجوية لحطام الطائرة الروسية المنكوبة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أولى اللقطات الجوية لحطام الطائرة الروسية المنكوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 11:20 صباحاً - أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جوية لحطام الطائرة التي تحطمت في إحدى المناطق النائية بروسيا، وسط عمليات بحث وإنقاذ متواصلة في موقع الحادث.

وتظهر المشاهد بوضوح هيكل الطائرة المحطم وسط منطقة غابات كثيفة.

وفي وقت سابق من الخميس، عثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.