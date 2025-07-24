العالم اليوم - تحطم طائرة ركاب روسية "مفقودة" تقل 49 شخصا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 11:20 صباحاً - عثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من الخميس في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وكتبت الوزارة على تلغرام "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.

وحسب خدمات الطوارئ فإن المعطيات الأولية تشير إلى مصرع جميع من كان على متن الطائرة المنكوبة وعدم وجود ناجيين.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت تقارير إن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة آمور، من دون أن تتضح حتى الآن أسباب فقدان الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

وتُعد طائرات "إيه إن-24" من الطرازات السوفييتية القديمة، وتُستخدم في النقل الداخلي والإقليمي داخل روسيا وبعض دول آسيا الوسطى.