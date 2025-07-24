العالم اليوم - محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 04:24 صباحاً - قضت محكمة استئناف بعدم دستورية أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق الجنسية بالولادة ، وأيدت قرارا سابقا بوقف تنفيذه.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.