العالم اليوم - إسرائيل تدعو أوكرانيا لتصنيف "الحرس الإيراني" منظمة إرهابية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 يوليو 2025 02:19 صباحاً - التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء في كييف، حيث ناقشا الحرب في أوكرانيا، والملف الإيراني، والعلاقات بين تل أبيب وكييف، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ولدى لقائه الرئيس الأوكراني، دعا ساعر، زيلينسكي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء، أن ساعر التقى زيلينسكي في العاصمة كييف وبحث معه "الإنتاج المشترك للسلاح وتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن مكتب ساعر أن "الاجتماع كان وديا وجرى في أجواء إيجابية وطيبة"، حيث ناقش الجانبان "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرب في أوكرانيا، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران".

فيما طلب ساعر من زيلينسكي، الترويج لتصنيف "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية في برلمان كييف.

ونقلت الصحيفة عن ساعر قوله: "أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا منذ أكثر من 3 سنوات، إنها حرب وحشية أودت بحياة الكثيرين، وكان من المهم لي أن أزور كييف حاليا".

ودعا ساعر إلى "سلام مستقر ومستدام يضمن أمن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل ملتزمة بدعم أوكرانيا والشعب الأوكراني".

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كييف يوم الثلاثاء، ، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ العام 2023.