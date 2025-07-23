نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول تركي بارز يرفع الأذان في أكبر مساجد مصر ويثير تفاعلا واسعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حدث ديني وثقافي بارز رفع رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور علي أرباش، الأذان داخل مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، خلال زيارته الرسمية الأولى لمصر.

وأثار هذا المشهد، الذي وثقته مقاطع فيديو شاركها وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد رواد المنصات بصوت أرباش الشجي وبالروح الأخوية التي جمعت مصر وتركيا في هذا الحدث.

وخلال الزيارة اصطحب الدكتور الأزهري نظيره التركي في جولة داخل دار القرآن الكريم بمسجد مصر، حيث أبدى أرباش إعجابه الشديد بالقاعات الفريدة التي تحمل نقوشا رخامية للقرآن الكريم كاملا، واصفا المسجد بأنه "صرح إسلامي عظيم وأحد أهم الآثار الإسلامية في العالم".



ووجه أرباش الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رعايته لإنشاء هذا المعلم الديني، داعيا المسلمين حول العالم، وخاصة في تركيا، لزيارة المسجد لمشاهدة "هذا الجمال النفيس"، كما أشار إلى الدلالات الروحية للمكان، مشيدًا بذكر مصر وسيناء في الكتب السماوية كرمز للأمان والعلم والأصالة.

وتفاعل مستخدمو منصة "إكس" مع الفيديو بشكل كبير، حيث وصفه البعض بـ "اللحظة التاريخية" التي تعكس الوحدة الإسلامية، فيما أشاد آخرون بجمال صوت أرباش ودور المسجد كمركز ثقافي وديني عالمي، وعلق أحد المستخدمين: "صوت الأذان من قلب العاصمة الإدارية يعبر عن قوة الروابط بين مصر وتركيا"، بينما دعا آخرون إلى مزيد من التعاون الديني بين البلدين.

واختتمت الزيارة بجولة للوفد التركي في عدد من المعالم الأثرية المصرية، مع تقديم دعوة رسمية لوزير الأوقاف المصري لزيارة تركيا قريبًا، في إطار تعزيز العلاقات الدينية والثقافية بين البلدين.

ويعد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي افتتح في يناير 2019، أكبر مساجد مصر وأحد أبرز المعالم الدينية في المنطقة، حيث يمتد على مساحة 250 فدانا ويضم دار القرآن الكريم، وهي الأولى من نوعها عالميا بنقوش رخامية للقرآن كاملا.

ويأتي هذا الحدث في سياق تحسن العلاقات المصرية-التركية، التي شهدت تقاربا ملحوظا منذ عام 2023 بعد سنوات من التوتر بسبب الخلافات السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013، وتعد زيارة أرباش الأولى من نوعها إلى مصر.

ويعرف علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية التركية منذ 2017، بصوته المميز في الأذان، حيث سبق له رفع الأذان في مواقع بارزة مثل مسجد آيا صوفيا في إسطنبول عام 2020 ومسجد "مرادية" في بلغاريا عام 2021، مما أثار إعجابا واسعا