نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون وزوجته يرفعان دعوى ضد ناشطة أمريكية بسبب مزاعمها بشأن السيدة الفرنسية الأولى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته دعوى قضائية ضد الناشطة السياسية والمدونة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز، متهمين اياها بالتشهير بعد مزاعمها بأن بريجيت ماكرون ولدت رجلا.

وتم رفع الدعوى أمام محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية، التي سجلت فيها أوينز معظم مشاريعها الإعلامية.



ويتهم ماكرون وزوجته الناشطة الأمريكية بالتشهير على أساس سلسلة من منشوراتها التي روجت فيها منذ العام الماضي لمزاعم تقول أن بريجيت ماكرون "ولدت رجلا".

كما كانت أوينز تبيع قمصانا عليها صورة بريجيت ماكرون مع شعار "رجل السنة" على غرار غلاف مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة.

واتهمها ماكرون وزوجته بأنها استفادت من حملة التشهير التي تلحق أذى بأسرة ماكرون.

وحسب محامي ماكرون، فإن ما روجت له أوينز تضمن اتهامات كاذبة وعارية عن الصحة لبريجيت ماكرون بـ "سرقة الهوية" إضافة إلى شائعات حول الحياة الشخصية للزوجين، وتسببت "بحملة تنمر على نطاق عالمي" استهدفت السيدة الفرنسية الأولى.

وكانت عائلة ماكرون قد رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد بعض الإعلاميين والمدونين الذي روجوا لنظريات مماثلة