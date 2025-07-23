العالم اليوم - سيارات دبلوماسية وصور مفبركة.. اعتقال سفير "مزور" في الهند

انتم الان تتابعون خبر سيارات دبلوماسية وصور مفبركة.. اعتقال سفير "مزور" في الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 11:16 مساءً - اعتقلت الشرطة الهندية، الثلاثاء، رجلا انتحل صفة سفير، واتهمته بإدارة سفارة مزيفة من شقة سكنية في العاصمة الهندية نيودلهي، واستخدام هويات وأختام مزورة لخداع ضحاياه وسرقة أموالهم.

وقال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل غولي، إن المشتبه به ادعى أنه سفير، وخدع الناس للحصول على المال مقابل توفير فرص عمل لهم في الخارج.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطاينة أن المشتبه به زعم أنه دبلوماسي ومستشار أو سفير لدول وهمية مثل "سيبورغا" أو "وستاركتكا".

وتمكنت الشرطة من ضبط 4 سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة، ومصادرة عدة صور مفبركة تظهر الهندي البالغ من العمر 47 عاما مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة لوزارة الخارجية الهندية ودولة وشركات مختلفة.

وبحسب الشرطة، فإن المتهم، هارشفاردان جاين، يشتبه في تورطه في عمليات غسيل أموال عبر شركات وهمية في الخارج، ويواجه تهما بالتزوير، وانتحال الهوية، وحيازة وثائق مزورة.

كما ضبطت الشرطة داخل الشقة المستأجرة في العاصمة الهندية، والمزينة بأعلام عدة دول، مبالغ مالية مهمة وعملات أجنبية، وفقا لما ذكرته "الغارديان".