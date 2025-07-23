ميدينسكي: لقاء بوتين وزيلينسكي يتطلب صياغة بنود الاتفاق

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أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي بأن اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي يتطلب صياغة بنود الاتفاق وفهم ما سيُناقش في هذا الاجتماع.

وقال ميدينسكي ردا على سؤال حول ما إذا تمت مناقشة موضوع لقاء قادة البلدين خلال المفاوضات: "في الواقع، ليس الهدف من هذا اللقاء مناقشة الاتفاقية، بل 'إيجاد حل' والتوقيع. هل تفهمون؟ كما نقول في روسيا: النهاية هي تتويج للعمل. ليس من المنطق الاجتماع لمناقشة كل شيء من الصفر مجددا".

وجاء تصريح ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد الروسي برئاسته بعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول.

ويضم الوفد الروسي أيضا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا سابقا جولتين من المفاوضات المباشرة في مايو ويونيو الماضيين في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل أسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى السلطات الأوكرانية، بالإضافة إلى تبادل الطرفين مشاريع مذكرات لتسوية النزاع