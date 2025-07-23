العالم اليوم - أرباح بنك الكويت الدولي تنمو 25.5% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك الكويت الدولي تنمو 25.5% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 02:15 مساءً - أعلن بنك الكويت الدولي اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحه الفصلية 25.5 بالمئة لتصل إلى 7.541 مليون دينار (24.72 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع 6.009 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المالية التي نشرها البنك على موقع بورصة الكويت أن ربحه الصافي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 14.836 مليون دينار مقابل 12.042 مليون قبل عام، بزيادة 23.2 بالمئة.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه في النصف الأول إلى "ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض في المخصصات المحملة، والذي قابله جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيليلة".

ووفق البيان، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنك بختام يونيو السابق 20% سنوياً عند 4.19 مليار دينار، ونمت إجمالي الإيرادات التشغيلية 10.4% لنفس الفترة عند 46.29 مليون دينار.

وكانت أرباح "الكويت الدولي" ثد ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2025 بنحو 20.9% سنوياً ليسجل 7.30 مليون دينار.