مسؤولون إيرانيون يشيرون إلى أعمال تخريبية كسبب للحرائق الغامضة في البلاد

الرياض - كتبت رنا صلاح - في أحدث التصريحات، أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن الحراق الغامض الذي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد قد يكون ناتجاً عن أعمال تخريبية مدبرة وأوضحوا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه الحرائق، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

فيما تسعى الجهات المختصة إلى تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث يدعو المسؤولون إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وذكر أحدهم أن الدفاع عن الوطن يتطلب اليقظة والتكاتف في مواجهة الأخطار.

بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران، أكد مسؤولو الحكومة أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه الحوادث ليست طبيعية مما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر شدة كما شددوا على استعداهم للتصدي لأي أفعال قد تهدد سلامة أراضيهم.

وفي ظل هذه الأحداث، يأمل الشعب الإيراني في عودة الأمور إلى طبيعتها بينما يظل القلق يسيطر على أذهان الكثيرين بسبب تكرار هذه الحوادث يتطلع الجميع إلى نتائج التحقيقات التي ستسلط الضوء على الأمن القومي والتهديدات المحتملة.