العالم اليوم - كارثة الطائرة الهندية.. صدمة لعائلات بريطانية بعد تسلم الجثث

انتم الان تتابعون خبر كارثة الطائرة الهندية.. صدمة لعائلات بريطانية بعد تسلم الجثث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 01:19 مساءً - قالت وسائل إعلام بريطانية، إن أخطاء صادمة وقعت في عملية تسليم جثامين ضحايا تحطم طائرة "إير إنديا"، ما أدى إلى تسلم بعض العائلات البريطانية جثثا لا تعود لأقاربهم الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي الذي وقع في 12 يونيو الماضي.

وحسب موقع مترو البريطاني فإن التحقيقات الأولية بأن بعض جثث الضحايا البالغ عددهم 261 شخصا تم التعرف عليها بشكل خاطئ قبل ترحيلها من الهند إلى المملكة المتحدة، ما أجبر عائلات على إلغاء مراسم دفن أقيمت بعد تأكيد خطأ الهوية.

وفي إحدى الحالات، تم اكتشاف أن رفات ضحيتين قد تم خلطها ووضعها في تابوت واحد، ما استلزم فصلهما لاحقا قبل مراسم الدفن.

ووفقا لتوجيهات الطبيبة الشرعية في غرب لندن، الدكتورة فيونا ويلكوكس، بات من الضروري مطابقة جميع الجثث المعاد ترحيلها مع عينات الحمض النووي التي وفرتها العائلات البريطانية.

تحقيق مشترك

وحتى الآن تم تأكيد وجود حالتي خطأ في تحديد الهوية، في حين باشرت الجهات المعنية في كل من بريطانيا والهند تحقيقا مشتركا لتحديد ملابسات هذه التجاوزات، وسط أنباء عن نية رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إثارة القضية خلال لقائه المرتقب مع نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وكان على متن الرحلة رقم 171، التي كانت متجهة من مدينة أحمد آباد الهندية إلى مطار لندن غاتويك، نحو 52 راكبا بريطانيا، وقد فقدت الطائرة قدرتها على الطيران قبل تحطمها، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

صدمة العائلات

وقال المحامي المختص بقضايا الطيران، جيمس هيلي-برات، والذي يمثل عددا من عائلات الضحايا البريطانيين، إن جثامين 12 مواطنا بريطانيا أعيدت بالفعل إلى البلاد، لكن بعض الأسر صدمت بعد اكتشاف أن الجثث لا تعود لأقاربهم.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الديلي ميل": "جلست مع عدد من العائلات خلال الأسابيع الماضية، وكل ما يطلبونه هو استعادة أحبائهم. لكن بعضهم تلقى الرفات الخطأ، وهم في حالة صدمة شديدة. لقد طال الأمر، ويستحقون تفسيرا واضحا".

وكانت فرق الإنقاذ قد استعانت بكلاب بوليسية ومعدات بحث متخصصة للعثور على الضحايا وسط الحطام المشتعل، بمساعدة متطوعين محليين. ورغم العثور على جميع الجثامين في غضون 3 أيام، إلا أن معظمها كان متفحما وغير قابل للتعرف عليه بالوسائل التقليدية.