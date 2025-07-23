العالم اليوم - أرباح قياسية لبنك أبوظبي الأول في النصف الأول من 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 10:23 صباحاً - أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات من حيث الأصول، اليوم الأربعاء عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نما صافي أرباح المجموعة بنسبة 26% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 10.63 مليار درهم، متجاوزاً 10 مليارات درهم للمرة الأولى خلال فترة نصف سنوية.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 0.93 درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 20.5%، بما يتوافق مع الهدف الذي حدده البنك لإبقاء هذه النسبة فوق 16% على المدى المتوسط. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 29% لتصل إلى 12.83 مليار درهم خلال النصف الأول، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 18.31 مليار درهم.

وعزز بنك أبوظبي الأول أداءه من خلال استمرارية نشاط الأعمال عبر شبكته بفضل توسع قاعدة عملائه، والنمو المتنوع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وزيادة استقطاب العملاء الجدد. وارتفع صافي إيرادات الفوائد خلال النصف الأول بنسبة 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 9.96 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 41% لتبلغ 8.35 مليار درهم.

كما ارتفع صافي أرباح البنك في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 29 بالمئة، مدعوما بنمو قوي في الإيرادات.

سجل البنك أرباحا صافية بلغت 5.51 مليار درهم في الربع المنتهي في 30 يونيو ، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 4.35 مليار درهم، وفقا لمتوسط تقديرات من مجموعة بورصات لندن.

واستفادت البنوك الإماراتية في أرباع السنة القليلة الماضية من ارتفاع الطلب على الائتمان مع استثمار حكومات المنطقة في قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية وتنويع موارد اقتصاداتها بعيدا عن النفط.

وقال البنك، الذي يتصدر المساهمين فيه صندوق الثروة السيادي مبادلة البالغ حجمه 330 مليار دولار، إن صافي دخله من الفوائد بلغ نحو خمسة مليارات درهم في الربع الثاني، بزيادة واحد بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام، فيما قفز الدخل من غير الفوائد بأكثر من 60 بالمئة إلى 4.5 مليار درهم، مدعوما بالرسوم والعمولات.

وقال رئيس الشؤون المالية لارس كرامر في بيان "حققنا نموا واسع النطاق، إذ حققت جميع أقسامنا نموا في الإيرادات في خانة العشرات"، مشيرا إلى أن "الإدارة الحكيمة للمخاطر" والاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دعمت أيضا أرباح الربع الثاني. وارتفع إجمالي أصول البنك 14 بالمئة إلى 1.34 تريليون درهم، بنهاية يونيو.