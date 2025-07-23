العالم اليوم - الصين تحتج رسميا على إدراج مصارفها في "حزمة عقوبات روسيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:59 صباحاً - أعلنت الصين، الأربعاء، أنها قدّمت "احتجاجات رسمية" إلى الاتحاد الأوروبي، بعد إدراج مصرفين صينيين ضمن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن وزير التجارة وانغ وينتاو عبّر عن احتجاجه خلال محادثات مع المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، جرت الثلاثاء.

وأكد البيان أن وانغ "قدم احتجاجات رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في العقوبات"، من دون أن يسمي المصرفين المستهدفين.

وتُعد هذه الخطوة أحدث مؤشر على تصاعد التوتر التجاري بين بكين وبروكسل، وسط خلافات حول العلاقة الصينية الروسية، وقضايا تتعلق بالدعم الصناعي والممارسات التجارية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركات ومؤسسات تتهمها بدعم موسكو في الالتفاف على القيود الغربية المفروضة منذ بداية الحرب.