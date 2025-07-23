العالم اليوم - جامعة كولومبيا تخضع لترامب.. عقوبات ضد طلاب أيدوا فلسطين

انتم الان تتابعون خبر جامعة كولومبيا تخضع لترامب.. عقوبات ضد طلاب أيدوا فلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:03 صباحاً - أعلنت جامعة كولومبيا، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق طلاب شاركوا في تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة الرئيسية للجامعة قبيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي في مايو، وكذلك في اعتصام نُظم خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للخريجين العام الماضي.

وقالت مجموعة طلابية ناشطة إن نحو 80 طالبا أُبلغوا بتعرضهم لعقوبات تتراوح بين الإيقاف لفترة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، أو الفصل النهائي من الجامعة. وأضافت الجامعة، في بيان رسمي، أن العقوبات التي أصدرتها لجنة قضائية جامعية شملت أيضا فترات من المراقبة التأديبية، إضافة إلى سحب درجات علمية في بعض الحالات.

وتأتي هذه الخطوة بينما تتفاوض الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن، مع إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستعادة تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار كانت الحكومة قد جمدته بسبب أسلوب تعامل الجامعة مع احتجاجات الطلاب ضد الحرب في غزة. وكانت الإدارة قد أوقفت هذا التمويل، بما في ذلك إلغاء منح وعقود، في مارس، متهمة الجامعة بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.

ووافقت جامعة كولومبيا لاحقا على سلسلة من المطالب التي وضعتها إدارة ترامب الجمهورية، من بينها إعادة هيكلة نظام العقوبات الطلابي وتبني تعريف جديد لمعاداة السامية.

وقالت الجامعة في بيانها يوم الثلاثاء: "ينبغي أن تركز مؤسستنا على أداء مهمتها الأكاديمية لمصلحة المجتمع الجامعي. ولتحقيق بيئة أكاديمية مزدهرة، يجب أن يكون هناك احترام متبادل بين الأفراد واحترام لسياسات الجامعة وقوانينها الأساسية. تعطيل الأنشطة الأكاديمية يُعدّ انتهاكًا لهذه القوانين ويستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية".

ولم تُفصح الجامعة عن أسماء الطلاب الذين شملتهم الإجراءات.