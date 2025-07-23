العالم اليوم - واشنطن لبغداد: يجب محاسبة المتورطين في هجمات منشآت الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 08:03 صباحاً - أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية محاسبة المتورطين في الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في العراق، وضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها مستقبلا.

ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، عن روبيو تشديده على دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة.

ويأتي هذا الاتصال في أعقاب سلسلة من الهجمات المجهولة التي طالت مواقع للطاقة خلال الأسابيع الماضية، ما أثار قلقا داخليا ودوليا من عودة التوترات الأمنية التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي وجهود الإعمار.