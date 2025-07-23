العالم اليوم - إيرادات رسوم ترامب الجمركية تقترب من 100 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 يوليو 2025 03:24 صباحاً - قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة جمعت مؤخرا ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأميركية، ردا على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: "نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار".

وكان الوزير قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد الذي يشير إليه بقوله "ما يقرب من 100 مليار".

وشدد على أن إيرادات الرسوم الجمركية شهدت ارتفاعا في شهر يونيو، دون أن يذكر رقما محددا.