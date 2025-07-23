نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: على وزارة العدل التحقيق في تلاعب أوباما بالمعلومات الاستخباراتية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل إلى التحقيق في أعمال الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد أن تحدث تقرير استخباراتي صادر مؤخرا عن "تلاعب" أوباما بالمعلومات الاستخباراتية.

وخلال لقاء ترامب مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، وجه الصحفيون سؤالا إليه بشأن من الذي يجب أن تركز وزارة العدل اهتمامها عليه في تحقيقاتها في المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ورد ترامب على السؤال قائلا: "بناء على ما أقرأه... سيكون هذا الرئيس أوباما"، مضيفا أن "هذا هو من بدأ بذلك وبايدن كان معه هناك... ولم تكن هذه مجموعة كبيرة من الناس... ولكن رأس العصابة كان باراك حسين أوباما".

وكان مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تالسي غابارد قد نشر تقريرا يوم 18 يوليو الجاري، قال فيه إن إدارة الرئيس باراك أوباما قامت بفبركة معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في العملية الانتخابية الأمريكية عام 2016 بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من وراء ذلك كان إقصاء ترامب عن السلطة، وأن الاستخبارات الأمريكية أجمعت قبل أشهر من الانتخابات على أن روسيا لم تعتزم التدخل في الانتخابات الأمريكية ولم تمتلك القدرات الضرورية لذلك، ولكن في ديسمبر عام 2016 تم إعداد تقرير اسخباراتي جديد بتكليف من إدارة أوباما، تراجع عن التقييمات السابقة.

وقالت غابارد إنه سيتم الكشف جميع المتورطين في التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية ومحاسبتهم.

وجدير بالذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا أي تدخل في الانتخابات الأمريكية ورفضت جميع الاتهامات الأمريكية الموجهة لها بهذا الصدد