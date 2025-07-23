نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢٥، بأعضاء الجالية المصرية في بوركينا فاسو، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة واجادوجو في إطار جولته إلى عدد من دول غرب إفريقيا. وحضر اللقاء الاستاذ احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بأبنائها في الخارج، مستعرضا جهود الوزارة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال تبني آليات رقمية حديثة وتيسير الإجراءات عبر بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة. كما أشار إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع أي تحديات تواجه الجاليات المصرية، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.

وتناول الوزير عبد العاطي الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج والمقرر عقده يومي ٣ – ٤ أغسطس ٢٠٢٥، مؤكدًا أنه يمثل منصة للحوار بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.

كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن عبر مبادرات استثمارية ومزايا اقتصادية مخصصة لهم ومنها مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج ومبادرة التسوية التجنيدية ومبادرة بيتك في مصر ومبادرة مزرعتك في مصر ومبادرة التحويل الآمن عبر انستاباي ومبادرة أتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة، فضلًا عن المبادرات المعنية بتيسير إجراءات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتشجيع مساهمتهم في المشروعات الوطنية الكبرى.

شهد اللقاء استعرض وزير الخارجية التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، والجهود التي تبذل لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى التطوير الذي تحقق فى مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة. واستمع الوزير عبد العاطي إلى مقترحات وآراء أبناء الجالية، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الدولة في دعم المصريين بالخارج، وطرحوا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز التواصل وتطوير المبادرات التى تطلقها وزارة الخارجية للمصريين بالخارج.

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