العالم اليوم - الشواف: لا علاقة بين تحقيقات الساحل السوري وأحداث السويداء

انتم الان تتابعون خبر الشواف: لا علاقة بين تحقيقات الساحل السوري وأحداث السويداء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:23 مساءً - بعد نحو خمسة أشهر من وقوع أحداث العنف في الساحل السوري، كشفت لجنة تقصي الحقائق تفاصيل ما حدث، خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء.

وفي تصريحات لـ"دوت الخليج"، قال المتحدث باسم اللجنة إن "الشهادات تؤكد وجود حالة من العشوائية وسلوكات متباينة خلال أحداث الساحل، غربي البلاد".

وأوضح أنه لم يتم العثور على أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في انتهاكات الساحل السوري، لافتا إلى أن الكشف عن أسماء المتهمين ليس من حق لجنة التحقيق لكنها أحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أنه تم حصر أسماء 298 شخصا من المشتبه في تورطهم في الانتهاكات.

في هذا الصدد، قال المستشار الإعلامي يمان الشواف إن تزامن عقد المؤتمر الصحفي مع الأحداث في السويداء "لا يعني أي شيء".

وذكر الشواف، في حديثه لقناة "دوت الخليج": "لا أعتقد أن للوقت أي إسقاطات.. كانت هناك مدة 4 أشهر كجدول زمني لعمل لجنة تقصي الحقائق".

وتابع: "في الحقيقة، 4 أشهر لم تكن مدة طويلة، بل كانت قليلة، لأننا في وضع أمني غير صحيح.. وبالتالي لا توجد علاقة بين ما يحدث في السويداء وموعد تقديم التقرير".

وكشف أن اللجنة تأخرت "في عقد المؤتمر الصحفي بسبب الأحداث المؤسفة في جنوب سوريا".

وأردف الشواف قائلا: "الدولة ليس لديها أي شيء لتخفيه.. بالفعل هناك تحديات أمام الإدارة السورية الجديدة، سواء داخلية أو خارجية".

وأكمل: "عملية بناء الدولة تحتاج مسؤولية مشتركة، ونحن حاليا في مرحلة بناء الدولة".