234 قتيلاً جراء الفيضانات في باكستان
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تضرب البلاد منذ نهاية يونيو الماضي إلى 234 قتيلاً و596 مصاباً.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن من بين الضحايا 79 رجلاً و42 امرأة و113 طفلاً، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات لسكان المناطق المتضررة.
كما أفادت بتعرض نحو 826 منزلاً لأضرار جراء الأمطار والسيول، في وقت توقعت هيئة الأرصاد الجوية بتواصل التساقطات المطرية حتى شهر أغسطس المقبل.
وتُعد باكستان من الدول الأكثر تضرراً بتداعيات التغير المناخي، حيث يواجه سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة ظواهر مناخية قاسية ومتكررة بشكل متزايد.
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