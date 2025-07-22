العالم اليوم - بوساطة أميركية.. لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين

انتم الان تتابعون خبر بوساطة أميركية.. لقاء متوقع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 09:28 مساءً - ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم يكشف عن هويتها، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك سيرأس اجتماعا مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس.

وقال مسؤول أميركي إنه من المتوقع أن يركز الاجتماع على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.

ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع.

وأوضح "أكسيوس": "سيكون هذا أول اجتماع بين الأطراف منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في السويداء جنوبي سوريا، والضربات الإسرائيلية على دمشق".

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير: "هناك هدوء نسبي الآن، لكن القضايا الأساسية لن تُحل دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية".

وكانت إسرائيل قصفت يوم الثلاثاء الماضي قافلة دبابات للجيش السوري كانت في طريقها إلى السويداء لتهدئة الاشتباكات العنيفة بين الدروز والبدو.

وزعمت إسرائيل أن الجيش السوري كان يشارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما نفته سوريا.

وصعّدت تل أبيب في اليوم التالي بشن غارات جوية على دمشق. وألقى مسؤولون أميركيون باللوم على سوء التواصل بين الحكومتين السورية والإسرائيلية.