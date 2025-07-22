أبو حمزة: فقدنا الاتصال بآسري بريسلافسكي

أبو حمزة: فقدنا الاتصال بآسري بريسلافسكيأعلن حساب الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، مساء الثلاثاء، عن فقدان الاتصال بمجموعة كانت تقوم بمهمة تأمين أسير إسرائيلي.

وقال في منشور عبر تلغرام: إنّه "فقد الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي روم بريسلافسكي وذلك بعد توغل قوات الاحتلال ومحاصرتها لمناطق يوجد فيها الأسير ولا نعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة".

وأكّد الحساب، أنّه منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، "يتعمّد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".

وكانت سرايا القدس قد نشرت مقطع فيديو في 16 مايو الماضي، يظهر فيه الأسير بريسلافسكي لنحو 7 دقائق متوجهاً فيه إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، يشرح بريسلافسكي وضعه في قطاع غزة مطالباً ترامب أيضاً بالسعي لصفقة تبادل، محمّلاً نتنياهو مسؤولية دمه، ومذكّراً إياه بوعوده: "دمي في رقبتك أين وعودك بتحريرنا؟".