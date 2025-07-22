العالم اليوم - الفرحان: لا أدلة على تورط مسؤولين في انتهاكات الساحل السوري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 08:23 مساءً - شدد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا ياسر الفرحان، الثلاثاء، على أن اللجنة لم تتوصل "إلى أي دليل على تورط مسؤولين" في الانتهاكات التي شهدها الساحل.

وقال الفرحان، في مقابلة مع قناة "دوت الخليج": "لم نتوصل إلى أي دليل على تورط مسؤولين بانتهاكات الساحل".

وأضاف: "لو توصلنا إلى أي دليل أو قرينة أو قناعة بأن هناك من أعطى أوامر لتنفيذ تلك الانتهاكات لكنا تحدثنا عن ذلك".

وأشار إلى أن "الشهادات تؤكد وجود حالة من العشوائية خلال أحداث الساحل.. كانت هناك سلوكات متباينة، بين شخص ينفذ جريمة وآخر يحاول منعها".

وتابع أنه "تمت إحالة المتهمين بأحداث الساحل السوري للقضاء"، مبرزا أن "كشف أسماء المتهمين ليس من حقّ لجنة التحقيق".

وكشف أن اللجنة أوصت "بإصلاح البيئة القانونية في سوريا".

وأكد الفرحان أن اللجنة "عملت بأعلى درجة ممكنة من الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية والحياد.. ومن يقيّم عمل اللجنة هم عائلات الضحايا".

النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة