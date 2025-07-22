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القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية و"ميركافا"

أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة من نوع "ميركافا" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية و"ميركافا"أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة من نوع "ميركافا" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح. وأكدت الكتائب استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح. وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي آخر التطورات أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

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