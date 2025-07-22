ماكرون: فرنسا ستواصل دعم اليونسكو رغم انسحاب الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل دعم اليونسكو رغم انسحاب الولايات المتحدة.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "دعمنا الثابت لليونسكو، المدافع العالمي عن العلوم والمحيطات والتعليم والثقافة والتراث العالمي".



وأضاف: "انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لن يُضعف التزامنا تجاه المنظمة".

في 22 يوليو، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو.

وبررت واشنطن هذا القرار بالقول إن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من اليونسكو، ففي عام 1984، انسحبت إدارة الرئيس رونالد ريغان من المنظمة.

وكان السبب المُقدّم آنذاك هو "التسييس المُفرط" لليونسكو و"الإنفاق غير المُعقول" لميزانيتها.

وعادت الولايات المتحدة إلى اليونسكو عام 2003، وفي عام 2018، انسحب ترامب من المنظمة مجددا خلال فترته الرئاسية الأولى بسبب "مخاوف الولايات المتحدة من تراكم الديون المستحقة لليونسكو، والحاجة إلى إصلاحات جذرية فيها، ثم عادت الولايات المتحدة إلى المنظمة عام 2023.