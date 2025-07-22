العالم اليوم - روسيا لا تتوقع تقدما كبيرا في المفاوضات مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:28 مساءً - كشفت روسيا، الثلاثاء، أنها لا تتوقع إحراز تقدم كبير في المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا، والمقررة، الأربعاء، في تركيا، مشيرة إلى عزمها التمسك بشروطها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمام الصحفيين: "لا يوجد بالطبع أي سبب يدفع للأمل في إحراز تقدم خارق، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وضمانها وتنفيذ المهام التي حددناها من البداية".

وتابع بيسكوف: "لا يوجد ما يدعو إلى توقع حدوث إنجاز مثل المعجزات، فهذا أمر يكاد يكون مستحيلا في ظل الوضع الراهن".

وعندما سُئل عن رؤية الكرملين حول إطار زمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، قال بيسكوف إنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات بشأن التوقيت.

كما أوضح أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن نتمكن من الحديث عن إمكانية عقد بعض الاجتماعات رفيعة المستوى".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد ذكر، يوم السبت، أن كييف أرسلت إلى موسكو عرضا لعقد جولة أخرى من محادثات السلام في تركيا هذا الأسبوع، وأنه يرغب في تسريع مفاوضات وقف إطلاق النار.