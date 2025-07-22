أوكرانيا: أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية فـي الشرق

كييف ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على فيسبوك أن روسيا تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا، حيث أفادت بوقوع أكثر من 100 اشتباك في يوم واحد.

وأفادت هيئة الأركان العامة في كييف بوقوع 122 هجوما روسيا على مدار اليوم.

وأثناء الغارات الجوية، ألقيت 71 قنبلة انزلاقية موجهة على مواقع أوكرانية. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأفاد الجيش بأن أعنف المعارك تركزت حول مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، حيث شنت الوحدات الروسية 36 هجوما من اتجاهات مختلفة.

وتعد بوكروفسك مركزا استراتيجيا مهما للنقل في غرب منطقة دونيتسك، وهي محور القتال منذ أشهر، وقد تم تدميرها بالكامل تقريبا.

إلى ذلك ترأست المملكة المتحدة وألمانيا اجتماعا أمس لمناقشة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقيام حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد أسبوع من تصريح ترامب بأن الشحنات سوف تصل أوكرانيا خلال أيام.

ويرأس الاجتماع الافتراضي وزيرا الدفاع البريطاني جون هيلي و الألماني بوريس بيستوريوس. وقال هيلي إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث وأمين عام حلف الناتو مارك روته إلى جانب القائد الأعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكيويتش، سوف يحضرون اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا.