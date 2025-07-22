نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق ضخم يضرب جنوب تل أبيب.. و26 طاقم إطفاء في محاولة للسيطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طواقم الإطفاء والجيش الإسرائيلي يتدخلون لمواجهة امتداد النيران وسط مخاوف من وصولها للقدس

أفادت القناة الـ12 العبرية باندلاع حريق ضخم ظهر اليوم الثلاثاء، بالقرب من مستشفى "أساف هروفيه" الواقع جنوب مدينة تل أبيب المحتلة. ودفعت سلطات الاحتلال بأكثر من 26 طاقم إطفاء إلى الموقع في محاولة عاجلة للسيطرة على ألسنة النيران التي تهدد الممتلكات والأرواح.

موجة حرائق تضرب مناطق متفرقة من إسرائيل

لا يُعد هذا الحريق حادثًا معزولًا، إذ تشهد إسرائيل خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من الحرائق امتدت إلى مناطق الوسط والجنوب والشمال.

وأكدت القناة أن قوات الإطفاء اضطرت إلى إجلاء السكان في عدة مناطق، من بينها "بن حيتر" في إيلاد ومدينة بيت شيمش، فيما نُقل عشرات المصابين إلى المستشفيات بسبب حالات حروق واختناق نتيجة استنشاق الدخان.

استعانة الاحتلال بطائرات إطفاء دولية ووحدات من الجيش

وفي ظل تصاعد خطورة الحرائق، طلبت إسرائيل مساعدة دول أجنبية بطائرات متخصصة في إطفاء الحرائق.

كما انضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الجهود المبذولة، حيث شاركت وحدة "شمشون" الجوية التابعة له في عمليات الإخماد باستخدام الطائرات.

حرائق سابقة تهدد الطريق بين القدس وتل أبيب

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد شهدت في الأول من مايو الماضي حرائق اندلعت في غابات على الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب.

وأدى ذلك حينها إلى إغلاق الطريق الرئيسي وإخلاء المناطق السكنية القريبة، وسط تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال امتداد النيران إلى مدينة القدس المحتلة.

الوضع ما زال تحت التقييم

تواصل سلطات الاحتلال تقييم الوضع ميدانيًا، وسط توقعات باستمرار تصاعد الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأراضي.

ولا تزال فرق الإطفاء والجيش تعمل بشكل مكثف في عدة مواقع للسيطرة على النيران قبل أن تتفاقم الأضرار البشرية والمادية.