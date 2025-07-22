العالم اليوم - إسرائيل تجهز بنك أهداف للحوثيين.. و"سيناريو حزب الله" مستبعد

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تجهز بنك أهداف للحوثيين.. و"سيناريو حزب الله" مستبعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:09 مساءً - كشف مصدر عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تحديد بنك أهداف للحوثيين في اليمن لتوجيه ضربات جديدة للجماعة، وسط استبعاد لتكرار سيناريو حزب الله بسبب نقص المعلومات وبعد المسافة.

وقال المصدر لـ"دوت الخليج" إن "المعركة مع الحوثيين طويلة، والأدوات المتوفرة الآن لا تمكن من وقف إطلاق الصواريخ بشكل كامل".

وأضاف: "نعمل حاليا على بناء بنك الأهداف القادمة في اليمن، ومستعدون لتوجيه ضربات مؤلمة للحوثيين، وأظهرنا قدرتنا في إيران".

واستبعد المصدر التعامل بنفس الأسلوب الذي انتهجته إسرائيل تجاه حزب الله قائلا: "لا أعتقد أننا سنصل إلى نفس أسلوب العمل الذي نتبعه مع حزب الله، بسبب نقص معلومات الاستخبارات عن الحوثيين والبعد الجغرافي".

وبشأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين، قال المصدر: "بضع مسيرات شاركت في الهجوم على ميناء الحديدة الذي حقق أهدافه".

وتابع: "ضربنا سابقا البنية التحتية للميناء بالطائرات الحربية والآن نستخدم المسيرات لمنع إعادة إعماره".

وذكر المصدر أن إسرائيل "ضربت جرافات ثقيلة، وشاحنات، وقوارب قطر، وخزان وقود، وهي أهداف يسهل ضربها بالمسيرات، المسيرات انطلقت من قواعد في إسرائيل واستخدامها يجنب المخاطر العالية على الطيارين خلال رحلة الطيران الطويلة إلى اليمن".

ولفت إلى أن "الحوثيين يطورون الأسلحة التي يحصلون عليها من إيران لكنهم لا ينجحون في ذلك دائما، وضرباتنا لموانئهم تمنعهم من تهريب السلاح من إيران، وتُفقد الجماعة مصدرا مهما للدخل".

كما اعتبر أن الحوثيين "يستخدمون الموانئ لأهداف إرهابية، لذا سنستمر في ضربها، ورسالتنا لهم إذا حاولتم إصلاح ما قصفنا سنضربه مجددا".