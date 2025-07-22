بحضور 30 رجل أعمال.. وزير الخارجية والهجرة يشيد بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية والهجرة يشيد بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري في أبوجا بمشاركة ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلى الشركات المصرية

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بمخرجات منتدى الأعمال المصري-النيجيري، الذي عُقد أمس الإثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥، في العاصمة النيجيرية أبوجا، وهو المنتدى الذي شهد مشاركة ٣٠ من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية بقيادة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، واللواء حازم أحمد يحيى، مساعد مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وممثلي الهيئة العامة للبترول وهيئة الثروة المعدنية.

شهد المنتدى تنظيم لقاءات أعمال بين الشركات المصرية والنيجيرية، أتاحت الفرصة للتشبيك بين رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والنيجيرية وبحث إقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والتعدين، والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومثلت مخرجات المنتدى، خطوة ملموسة نحو بناء شراكات تنموية حقيقية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد مثل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا، باعتبار نيجيريا من أهم الشركاء التجاريين لمصر في القارة الإفريقية.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للبناء على نتائج المنتدى من خلال وضع آليات للمتابعة، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الأعمال. كما شدد على أهمية الحفاظ على الزخم الذي وفره المنتدى لمواصلة الجهود المشتركة نحو تحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.