العالم اليوم - أول تعليق من راغب علامة بعد منعه من الغناء في مصر

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من راغب علامة بعد منعه من الغناء في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:13 مساءً - شدد الفنان اللبناني راغب علامة، على أن ما جرى في حفله المقام مؤخرا بمصر مع إحدى المعجبات لم يكن سوى لحظة عفوية، مشيرا إلى أن زاوية التصوير كانت خادعة.

وأشار علامة في مقابلة عبر قناة "إكسترا نيوز" المصرية إلى أنه من غير المفروض أن يقوم بطرد المعجبين به، وأنه يقيم هذه الحفلات لإسعاد الجمهور.

وأضاف أن المعجبة كانت سعيدة بالحفل وحاولت التعبير عن فرحتها، مشيرا إلى أن "زاوية التصوير كانت خادعة".

وأوضح: "كنت أحاول الوصول إلى السيارة وكان الطريق ممتلئا بالمعجبين، وأنا أحب جمهوري وهم يحبونني ولا أفهم ما الخطأ فيما حدث".

كما أكد أن "القرار قاس".

وأشار إلى أن الصورة المنتشرة كانت خلف الكواليس وليست على المسرح، مبينا أنه لا يحب التعامل بتعال مع جمهوره".

وأضاف: "ما حدث مسؤولية منظمي الحفل. كان يجب عليهم تنظيم التفاعل أو حتى وضع حواجز إن تطلب الأمر"، ثم مزح قائلا: "كان لازم يحطوا أسلاك شائكة".

وبين أنه تواصل مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المصريين، وشرح له الوضع.

من جانبه قال مصطفى كامل إن "الصورة انتشرت على مواقع التواصل بشكل غير مستحب، والسلوك كان غير منضبط ونحن بلد لنا عاداتنا وتقاليدنا، وهنا وجبت المراجعة والمساءلة، وهذا لا يقلل من القيمة الفنية لراغب علامة".

وأشار إلى أن "راغب علامة تواصل مع النقابة وأكد امتثاله لقرارها مع الحضور لحل المشكلة".

وكان مصطفى كامل أعلن في بيان صحفي، الإثنين، إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب ما حدث في حفله الأخير.