العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: حرب غزة من أكثر حملاتنا تعقيدا على الإطلاق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بأن المعركة في قطاع غزة من أعقد المعارك التي واجهها الجيش على الإطلاق، وأنه يدفع ثمنا باهظا في القتال، لكنه وعد بمواصلة العمل لتحقيق أهدافه.

وقال زامير إن "الحملة في غزة هي واحدة من أكثر الحملات تعقيدا التي عرفها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق، حققنا إنجازات عظيمة، وتواصل القيادة الجنوبية قيادتها بألوية نظامية واحتياطية تعمل يوميا في الهجوم والدفاع، ندفع ثمنا باهظا في القتال، سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا إعادة الأسرى وانهيار حماس".

وجاء حديث زامير خلال انعقاد اجتماع للجيش لإجراء "تقييم استراتيجي متعدد السيناريوهات بقيادة رئيس الأركان، وبمشاركة أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة ومنتدى هيئة الأركان العملياتية.

وأشار الجيش إلى أن "التحقيقات في الحرب والمناورة البرية في قطاع غزة ستبدأ باستخلاص الدروس".

وأضاف زامير: "نعمل على عدة محاور، سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله، والحفاظ على حرية عملنا، نعمل في الضفة الغربية، ونواصل مكافحة الإرهاب بشكل متواصل".

وأكد أن "على الجيش الإسرائيلي أن يكون مستعدا لمواصلة حملة واسعة وشاملة في ظل إدارة واقع معقد وصعب يتطلب العمل في مجالات متعددة".

وأوضح أنه: "يُطلب من الجيش الإسرائيلي العمل هجوميا في عدة ساحات، إلى جانب الدفاع الأساسي في الساحات وعلى الحدود، سنواصل الحفاظ على التفوق الجوي ومواصلة الجهد الاستخباراتي".

وأكد على أهمية سلاح الجو مشيرا إلى أن إسرائيل "ستواصل الحفاظ على التفوق الجوي والجهد الاستخباراتي المستمر".

كما توعد طهران قائلا: "إن إيران والمحور أمام أعيننا، الحملة ضد إيران لم تنتهِ بعد".