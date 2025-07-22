العالم اليوم - تركيا تحصل على تمويل بقيمة 2.4 مليار يورو لمشروع سكة حديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 01:20 مساءً - جرى تأمين الحصول على تمويل أجنبي لمشروع سكة حديد "قارص - إغدير - أراليك – ديلوكو" في تركيا، بقيمة 2.4 مليار يورو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال وزير المالية محمد شيمشك على حسابه على منصة إكس إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد وقعت تركيا الاتفاق مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير إي.كيه.إن السويدية وأو.إي.كيه.بي النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" الثلاثاء، بأنه قد تم توقيع اتفاقيات تمويل بين وزارة الخزانة والمالية والجهات الدائنة بقيادة بنك "إم يو إف جي".

ومن بين الجهات الدائنة في المشروع - الذي يربط تركيا بجيب نخجوان الأذربيجاني - بنك "إي كيه إن" السويدي، وبنك "أو إي كيه بي" النمساوي.

جدير بالذكر أن خط السكة الحديد، الذي يبلغ طوله 224 كيلومترا، سيتضمن 6 محطات و5 أنفاق و10 جسور، بحسب شركة "كاليون" للمقاولات.