العالم اليوم - "القابضة" (ADQ) تستكمل إجراءات شراء حصة الأغلبية في أرامكس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:07 صباحاً - أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، أن عرض الشراء النقدي الاختياري لأسهم أرامكس، الذي قدمته شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بشكل غير مباشر كيو لوجستيكس القابضة، أصبح غير مشروط.

وستصبح "القابضة" (ADQ) المساهم الأكبر في أرامكس، بنسبة ملكية تبلغ 63.16 بالمئة من إجمالي أسهم أرامكس، بما في ذلك الأسهم التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي، التي تمتلك "القابضة"(ADQ) حصة الأغلبية فيها.

يأتي ذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة المتعلقة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الإعفاءات والتنازلات القانونية من الجهات الحكومية المعنية داخل دولة الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى استيفاء (أو التنازل عن) جميع الشروط الأخرى الخاصة بالعرض.

يعزز الاستحواذ على حصة الأغلبية في أرامكس مكانة "القابضة"(ADQ) بمجال الخدمات ضمن منظومة الخدمات اللوجستية، والتي تشمل التوصيل السريع، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية للجهات الخارجية، والتخزين.

وتعتبر هذه الخدمات بالغة الأهمية لتمكين وتسهيل حركة التدفقات التجارية، وربط البنية التحتية للنقل بالمستخدمين النهائيين.

تجلب أرامكس إلى هذه الصفقة دعماً كبيراً من حيث النطاق والقدرات والحضور الجغرافي، حيث تنتشر عملياتها في أكثر من 65 دولة حول العالم، فضلاً عن امتلاكها لشبكة نقل رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومساحة تخزين عالمية تبلغ 800,000 متر مربع.

وبالتالي، سيسهم انضمام أرامكس الى محفظة "القابضة"(ADQ) في تسريع تطوير بناء منصة لوجستية متكاملة ومتعددة الوسائط، تدعم أنشطة التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.

وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ): "يمثّل استحواذ "القابضة" (ADQ) على حصة الأغلبية في أرامكس خطوةً استراتيجيةً تدعم رؤيتنا الطموحة لبناء منصة لوجستية عالمية ومتكاملة في دولة الإمارات، خاصة وأن أرامكس تتمتع بقدراتٍ قوية وعمقٍ تشغيليٍّ يتكامل مع استثماراتنا الحالية في البنى التحتية الجوية والبحرية والبرية. كما يعزز ضم أرامكس إلى محفظتنا مستوى الخدمات في سلسلة القيمة اللوجستية، ويدعم تطوير حلولٍ شاملة للتجارة وسلاسل التوريد. مؤكداً أن أرامكس في وضع جيّد لتحقيق قيمةٍ طويلة الأجل من خلال تكاملها مع محفظة "القابضة" (ADQ) الأوسع، ومعرباً عن ثقته بقدرتها على الإسهام في تحقيق نمو مستدام".

ستصبح أرامكس جزءاً من قطاع النقل والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة أعمال "القابضة" (ADQ) ، والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاتصال متعدد الوسائط وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.