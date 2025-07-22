البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالقصف الإسرائيلي لسوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب "فوجئ" بالقصف الإسرائيلي لسوريا، وسط تقارير تفيد بقلق الأخير المتزايد إزاء الجهود العسكرية العدوانية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين: "الرئيس ترامب يتمتع بعلاقة عمل جيدة مع رئيس الوزراء بيبي نتنياهو ويبقى على تواصل متكرر معه. لقد تفاجأ من القصف في سوريا وأيضا من قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من استهداف إسرائيل لمقر القيادة العسكرية في دمشق يوم الأربعاء، وتحريك مزيد من القوات إلى الحدود في محاولة لمنع الهجمات ضد الطائفة الدرزية في سوريا. وأشارت الولايات المتحدة بعد القصف إلى أنها قلقة، وأكدت أنها كانت تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق لوقف العنف قريبا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين بأن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن قلقهم من أن حملات القصف الإسرائيلية قد تقوّض جهود ترامب للتوسط في إحلال السلام في الشرق الأوسط، رغم أن التقرير لم يوضح ما إذا كان الرئيس يشاركهم هذا القلق.

كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تُبلّغ مسبقًا بالهجوم على سوريا، وأن حلفاء مثل تركيا والسعودية أعربوا عن غضبهم من تصرفات إسرائيل للإدارة الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتصل ترامب شخصيا بنتنياهو ليعرب عن اعتراضه على قصف إسرائيل لإحدى الكنائس في غزة. وقد اعتذرت إسرائيل لاحقًا عن الضربة القاتلة وتعهدت بفتح تحقيق.

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا في الأيام الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين عشائر البدو والدروز، تدخلت على إثرها القوات الحكومية في محاولة لـ "فض النزاع"، فيما انسحبت لاحقا إثر اتفاق أولي.

وإثر ذلك، شنت إسرائيل يوم الأربعاء "دفاعا عن الدروز" و"حماية لأمنها"، غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق، متعهدة بمواصلة "التصرف حسب الضرورة".

وأعلن المبعوث الأمريكي توم باراك ليل الجمعة عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بدعم أمريكي.

وصباح السبت، أعلنت الرئاسة السورية عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومع صباح الأحد، خيّم الهدوء على المحافظة، في حين أفاد مراسل RT يوم الاثنين، باندلاع اشتباكات عنيفة في ريف محافظة السويداء باستخدام أسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية.