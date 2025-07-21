نجل جو بايدن يكشف سبب أداء والده الكارثي في مناظرته الرئاسية مع دونالد ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن سبب أداء والده الكارثي خلال مناظرة 2024 مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي مقابلة جديدة نُشرت اليوم الاثنين، أوضح هانتر بايدن أن الأداء الكارثي لوالده خلال مناظرته مع دونالد ترامب العام الماضي كان سببه جزئيا تناول الرئيس السابق الـ46 لعقار "أمبيين"، رغم عدم وجود أي سجل يشير إلى أنه تم وصفه له.

وقال هانتر، البالغ من العمر 55 عامًا، لمقدم البرامج على يوتيوب أندرو كالاهان في مقابلة نُشرت في الذكرى السنوية لإعلان بايدن انسحابه المبكر من السباق الرئاسي: "أنا أعلم بالضبط ما الذي حدث في تلك المناظرة... لقد سافر حول العالم. إنه في الحادية والثمانين من عمره. كان مرهقا. أعطوه أمبيين كي يتمكن من النوم، ثم صعد إلى المنصة وبدا كغزال أمام أضواء سيارة".

جدير بالذكر أن عقار أمبيين (Ambien) هو الاسم التجاري للدواء زوبيكلون واسمه العلمي الأكثر شيوعًا زولبيديم (Zolpidem)، ويُستخدم بشكل رئيسي لعلاج الأرق (صعوبة النوم أو الاستمرار فيه).

ولوحظ أن التقرير الصادر عن الطبيب كيفين أُكونور بعد الفحص الطبي الذي أجراه بايدن في فبراير من العام نفسه أشار إلى ستة أدوية كان الرئيس يتناولها، ولم يكن من بينها عقار النوم الشائع "أمبيين".

كما قلّل نجل الرئيس السابق من أهمية التمرد داخل الحزب الديمقراطي الذي أدى إلى تخلّي جو بايدن عن ترشيحه.

وصرح قائلا: "الأشخاص الذين خرجوا ضده لم يكونوا ذوي شأن، باستثناء... الرئيسة السابقة [نانسي] بيلوسي [من ولاية كاليفورنيا]، التي لم تُقدم دعمًا قويًا وصريحًا."

وتابع: "الجانب التقدمي بأكمله في الحزب الديمقراطي قال إن جو بايدن أنجز من أجندتهم خلال أربع سنوات أكثر مما أنجزه أي رئيس في التاريخ."

وقد حدثت المناظرة في يونيو 2024 بين الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، والمرشح الجمهوري حينها الرئيس دونالد ترامب. هذه المناظرة كانت محط أنظار العالم واعتبرت نقطة تحول حاسمة في السباق الرئاسي لعام 2024.

وشهدت المناظرة، التي استمرت 90 دقيقة ونظمتها شبكة CNN، سجالا حادا وتبادلًا للاتهامات بين المرشحين حول قضايا رئيسية، لكن أداء بايدن هو ما استحوذ على معظم الاهتمام والانتقاد.

وظهر بايدن في عدة لقطات وهو يتأتئ ويتلعثم في الكلام، ويبدو أن تسلسل أفكاره قد انقطع في بعض الأحيان. هذه اللحظات كانت واضحة على الهواء وأثارت قلقا كبيرا لدى جمهوره والمحللين.

وبدأ بايدن المناظرة بصوت أجش وضعيف، وهو ما عزاه مساعدوه لاحقا إلى نزلة برد. ومع ذلك، ساهم هذا في إعطاء انطباع عام بالضعف.

وبدا بايدن فاقدا للتركيز في بعض الأجزاء، مما سمح لترامب بشن هجمات مباشرة والتشكيك في قدرته الإدراكية على قيادة البلاد. وتحدى ترامب بايدن علنا للخضوع لاختبار إدراكي.

يذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب أطلقوا تحقيقا في قضية الصحة العقلية للرئيس السابق جو بايدن على خلفية الشبهات بإمكانية إخفاء المعلومات حول احتمال تدهورها.

ونفى بايدن بشدة زعم أنه لم يكن في حالة ذهنية سليمة في أي وقت في أثناء توليه منصبه، ووصف هذه الادعاءات بأنها "سخيفة وكاذبة".