العالم اليوم - مصر.. غرامة مشاركة "البلوغرز" في الأعمال الفنية تثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر مصر.. غرامة مشاركة "البلوغرز" في الأعمال الفنية تثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 10:20 مساءً - قرر نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، فرض غرامة مالية على أي منتج يقرر إشراك "البلوغرز والتيك توكرز" في الأعمال الفنية دون الحصول على ترخيص من النقابة، مما تسبب في حالة من الجدل بشأن القرار.

وبرر أشرف زكي القرار، بأن الفنانين درسوا وأفنوا حياتهم في المهنة، ولا يجب أن يتركوها لصالح البلوغرز والتيك توكرز.

واعتبر الناقد الفني طارق الشناوي، أن "مثل هذه القرارات عشوائية وولدت ميتة، فلا يحق لأحد أن يصادر حق المخرج في اختيار من يؤدي الدور الفني الذي يخدم عمله".

وأضاف الشناوي لـ"دوت الخليج" أن "نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أصدر قرارات بمنع البلوغرز والتيك توكر من المشاركة في الأعمال الفنية، وفرض غرامة على المنتجين حال استعانتهم ببعض المواهب، ويدعي أن قراراته جاءت بعد دراسة مستفيضة وغير قابلة للنقاش، في حين أنها إجراءات ديكتاتورية".

وتابع: "أشرف زكي يعتقد أن منع "البلوغرز" سيحل أزمة بطالة بعض الممثلين، بينما الحقيقة أن هناك العديد من الفنانين العاطلين لأسباب مختلفة لا تتعلق فقط بصعود نجوم السوشيال ميديا، فحل الأزمة لا يكون بمثل هذه القرارات الخاطئة".

وأكد أن "حل مشكلة بطالة بعض الممثلين يكمن في قيام النقابة بإيجاد مناخ فني صحي لاستيعاب الممثلين الذين لا يشاركون في الأعمال الفنية، ومخاطبة شركات الإنتاج بأسماء هؤلاء الممثلين وصورهم لمنحهم الأدوار المناسبة لهم، بعد أن أصبحوا خارج الأجندة".

ويعود قرار النقابة بمنع مشاركة "البلوغرز والتيك توكرز" في الأعمال الفنية إلى العام الماضي، بعد جدل أثاره منشور للفنان مدحت تيخا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبّر فيه عن رفضه الشديد لاستضافة أحد مشاهير التيك توك، الذي وصف محتواه بالإيحائي وغير اللائق، مؤكدا أنه لا يمثل الفن أو رسالة التمثيل.

وعبر تيخا وقتها عن رفضه احتفاء النقابة بأحد مشاهير "التيك توك" وتصويره أثناء زيارته لمسرح النقابة، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع قيم وتقاليد المهنة، فضلا عن تجاهله لتاريخ الفنانين الأكاديميين الذين بذلوا جهدا كبيرا في دراسة الفن.