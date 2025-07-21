نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام الناتو يدعو أوروبا لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا أمين عام حلف الناتو مارك روته الدول الأوروبية خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بأوكرانيا يوم الاثنين إلى شراء أسلحة أمريكية لكييف.

وكان روته قد أكد سابقا لواشنطن أن أوروبا "ستجد الأموال" لدفع ثمن الأسلحة الأمريكية المخصصة لأوكرانيا.

وجاء في بيان الحلف الصادر عقب اجتماع عبر الانترنت: "في كلمته أمام وزراء الدفاع المشاركين، سلط الأمين العام الضوء على المبادرة التي أعلنها هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز الدعم لأوكرانيا من خلال توفير أسلحة أمريكية بتمويل من حلفاء أوروبا وكندا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي انتقد سابقا سلفه جو بايدن لتخصيص مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا - قد أعلن الاثنين الماضي عن آلية جديدة لتسليح كييف عبر حلفاء الناتو.

ووفقا لتصريحاته، ستقوم الولايات المتحدة ببيع شحنة أسلحة ضخمة قيمتها مليارات الدولارات للدول الأوروبية - تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر - لينقلها الحلفاء بعد ذلك إلى أوكرانيا ويعيدوا تعزيز مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية. وأكد ترامب أن الآلية حظيت بالموافقة الكاملة وسيتم تنفيذها قريبا بأموال دول الناتو.

من جانبها، ترى روسيا أن تسليح أوكرانيا يعيق التسوية السياسية، ويُشرك دول الناتو مباشرة في الصراع، ويشكل "لعبا بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي. بينما أكد الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يُسهم في عملية المفاوضات وسيكون له أثر سلبي