العالم اليوم - أزمة مياه في تونس العاصمة تزامنا مع الحر الشديد

انتم الان تتابعون خبر أزمة مياه في تونس العاصمة تزامنا مع الحر الشديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 08:17 مساءً - أعلنت شركة حكومية تونسية، الإثنين، عن انقطاع واضطرابات تطال شبكة توزيع مياه الشرب بسبب عطل في ظل موجة حر بلغت خلالها الحرارة 46 درجة مئوية.

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه: "بسبب عطب فجأة في المحول الكهربائي المركزي بمحطة ضخ المياه الخام، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات تونس الكبرى" اعتبارا من الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وتوقعت الشركة أن يستمر الانقطاع والاضطراب في التوزيع 9 ساعات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سكان من العاصمة قولهم إن المياه كانت مقطوعة في منازلهم أو كان تدفقها ضعيفا جدا.

وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، أن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعا حادا الإثنين، وراوحت بين 44 و46 درجة في المحافظات المتاخمة للعاصمة.

وغالبا ما تسجل خلال الصيف انقطاعات متواترة في شبكة المياه الصالح للشرب خصوصا في المناطق الداخلية للبلاد.

وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة نقصا كبيرا في مواردها المائية خصوصا في ظل تفاقم التغير المناخي.