العالم اليوم - الكشف عن تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف

انتم الان تتابعون خبر الكشف عن تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 07:21 مساءً - كشف مراسل "دوت الخليج"، الإثنين، أن مدينة إسطنبول التركية ستستضيف جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما أكد مصدر لوكالة "تاس" أنه من المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول يومي 24 و25 يوليو.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر لوكالة "تاس" أن إسطنبول ستظل مكانا للمفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأكد مصدر آخر مقرب من فريق التفاوض الروسي أن أوكرانيا اقترحت على روسيا عقد جولة جديدة من المحادثات هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو على قناته على "تيليغرام" إن الاقتراح المقدم للجانب الروسي بعقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع تم تقديمه من قبل رئيس وفد كييف في المفاوضات في إسطنبول، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا رستم عمروف.

وكشفت روسيا، الخميس، أنها ستناقش مع أوكرانيا مذكرة وقف إطلاق النار، وذلك خلال الجولة الثالثة من المفاوضات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستتضمن مناقشة مشاريع مذكرات وقف إطلاق النار تبادلها الطرفان خلال الجولة السابقة.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، أن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، يجري اتصالات مباشرة مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال يتعين إتمام عملية التبادل، ويجري حاليا تنسيق التفاصيل النهائية. هذا تنفيذ للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية، وبعدها ينبغي اتخاذ قرارات"، مضيفا: "نحن ننتظر مقترحات الجانب الأوكراني، كما قلنا مرارا".

وكانت روسيا وأوكرانيا، اللتان تتقاتلان منذ فبراير 2022، قد أجريتا جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول يوم 16 مايو و2 يونيو.