نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكسيوس: غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد ضربات إسرائيل في سوريا.. “مجنون خارج عن السيطرة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير نُشر اليوم الاثنين، عن غضب متصاعد داخل البيت الأبيض تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل على سوريا الأسبوع الماضي، والتي طالت منشآت حساسة بينها وزارة الدفاع السورية وقصر الرئاسة.

ونقل التقرير عن أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض قوله إن “بيبي” “الاسم الذي يُطلق على نتنياهو ” يتصرف كرجل مجنون ويقصف كل شيء طوال الوقت، مضيفًا أن هذه التصرفات يمكن أن تقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة.

اتصالات غاضبة بين ترامب ونتنياهو بعد قصف غزة وسوريا

وأشار التقرير إلى أن قصفًا إسرائيليًا استهدف كتيبة في قطاع غزة دفع الرئيس ترامب للاتصال بنتنياهو شخصيًا، مطالبًا بـ”تفسير واضح” لتلك العمليات.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن “الشعور السائد داخل البيت الأبيض هو أن هناك فوضى يومية بسبب تصرفات نتنياهو… ما هذا الهراء؟”، حسب تعبيره.

وأكد مسؤول ثالث أن القلق من تصرفات نتنياهو في تزايد داخل إدارة ترامب، واصفًا إياه بأنه “كالطفل الذي لا يتصرف بأدب”، في إشارة إلى عدم التزامه بتفاهمات وقف التصعيد.

واشنطن: اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا لم يمنع التصعيد الإسرائيلي

أوضح التقرير أن ستة مسؤولين أمريكيين أكدوا للموقع أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا – الذي تم بوساطة أمريكية – لم يُحترم، إذ صعّدت إسرائيل ضرباتها على الأراضي السورية، مما أثار قلقًا أمريكيًا متزايدًا بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك طلب من الإسرائيليين إفساح المجال لحل دبلوماسي، وقد وعدوا بذلك، لكن الضربات استمرت، بل وتصاعدت، حيث تم استهداف مقار الجيش السوري ومناطق قريبة من القصر الرئاسي في دمشق.

قصف السويداء وتصاعد التوترات

حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية قافلة دبابات تابعة للجيش السوري كانت متجهة إلى مدينة السويداء، في سياق الاشتباكات الدموية بين ميليشيات درزية وقبائل بدوية مسلحة، والتي أسفرت عن مئات القتلى.

وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب تفاجأ بالقصف الإسرائيلي، خاصة في وقت تُبذل فيه جهود أمريكية لإعادة إعمار سوريا وتحقيق تهدئة، مضيفًا أن “الرئيس لا يُحب أن يرى على التلفاز قنابل تُلقى على بلد يسعى هو إلى دعمه”.