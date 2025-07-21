نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مشترك لـ25 دولة: يجب وقف حرب غزة فورًا ومعاناة المدنيين بلغت مستوى غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت 25 دولة بيانًا مشتركًا، أعلنت عنه الحكومة البريطانية، تطالب فيه بوقف الحرب في قطاع غزة فورًا، مؤكدين أن معاناة المدنيين الفلسطينيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023.

انتقاد دولي لسياسات المساعدات الإسرائيلية

وأشار البيان إلى أن سياسات إسرائيل في تقديم المساعدات الإنسانية تُعد خطيرة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار في القطاع.

وأضاف أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات يعد “أمرًا مروعًا ولا يمكن تبريره”.

ووصف البيان المشترك حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن على إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.



ارتفاع غير مسبوق في أعداد الضحايا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الاثنين، أن عدد الشهداء خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 134 قتيلًا و1155 مصابًا، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق البيان الصحي، فإن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 بلغ حتى الآن 59،029 شهيدًا و142،135 إصابة، في ظل تدهور حاد في الوضع الإنساني والبيئي داخل غزة.

خلفية النزاع وبدء العدوان

اندلعت الحرب بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023، وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل، إضافة إلى أسر 251 شخصًا نُقلوا إلى قطاع غزة، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.