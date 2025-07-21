نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال موظف في مكتب مكافحة الفساد بتهمة الخيانة العظمى بأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتقلت الاستخبارات الأوكرانية موظفا في وحدة النخبة التابعة للمكتب الوطني لمكافحة الفساد بتهمة الخيانة العظمى كان يجمع بيانات عن عناصر القوات الأمنية وآخرين لصالح جهة خارجية.

وجاء في بيان الأمن الأوكراني، أن المشتبه فيه كان يجمع بيانات عن عناصر القوات الأمنية الأوكرانية ومواطنين آخرين، كما كان ينقل معلومات ذات صلاحية محدودة إلى طرف آخر.

وكان اعتقال المشتبه فيه في إطار حملة تفتيش واسعة النطاق في المكتب الوطني لمكافحة الفساد وهو موظف في الجهاز المركزي لمكافحة الفساد، ويعمل في الوحدة "D-2"، وهي من أكثر الوحدات نخبوية وإغلاقا.

وزعم تقرير الأمن الأوكراني أن المشتبه فيه ومن أجل الحصول على هذه المعلومات، استخدم قواعد البيانات المغلقة التابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية. كما كان يتلقى أموالا مقابل المهام المكلف بها عبر بطاقته المصرفية.

يشار إلى أنه في صباح يوم الاثنين 21 يوليو، وعلى خلفية تصاعد النزاع بين فلاديمير زيلينسكي والمكتب الوطني لمكافحة الفساد، نفذ الأمن الأوكراني ما لا يقل عن 70 عملية تفتيش في منازل موظفي المكتب في عدة مناطق. وعلى إثر ذلك تم اعتقال شخصيات وتوجيه اتهامات إلى آخرين