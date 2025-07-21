نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا في القاهرة لبحث سبل منع عودة تفشي الملاريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت في القاهرة أعمال مؤتمر إقليمي رفيع المستوى نظمته منظمة الصحة العالمية، بمشاركة المعهد العالمي للقضاء على الأمراض (GLIDE)، لبحث سبل منع عودة تفشي مرض الملاريا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُعقد الاجتماع في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025، بمشاركة خبراء فنيين وممثلي وزارات الصحة من مختلف الدول.





ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي، ووضع استراتيجيات مشتركة، وتطوير سياسات قائمة على البيانات، لضمان استمرار خلو المنطقة من مرض الملاريا، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار خلال العقود الماضية.





المنطقة خالية من المرض ولكن التحديات مستمرة

أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي أن معظم دول المنطقة، باستثناء اليمن، خالية من الملاريا، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تهدد بإعادة انتشار المرض، مثل وجود نواقل الملاريا، وحركة السكان بين الدول، وتغير المناخ، وهو ما يستدعي مزيدًا من اليقظة والمراقبة المستمرة.

قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة: “القضاء على الملاريا يُعد إنجازًا مهمًا، لكن خطر عودتها لا يزال قائمًا. المبادرة التي نطلقها اليوم تمثل تعاونًا مبتكرًا قائمًا على البيانات، لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس”.

قاعدة بيانات شاملة وأرشيف تاريخي

وكشفت المنظمة عن تعاونها مع المعهد العالمي للقضاء على الأمراض لإنشاء أول منصة معرفية متكاملة وقاعدة بيانات إقليمية للملاريا، تضم معلومات تاريخية تمتد لـ100 عام، وخرائط بيئية وبيانات عن نواقل المرض.

وأوضحت بلخي أن الهدف من هذه المنصة هو توجيه جهود الدول في الوقاية والسيطرة على المرض، وتحويل البيانات إلى إجراءات وقائية عملية تمنع عودة انتشاره محليًا.

خطوات عملية ومبادئ توجيهية جديدة

من أبرز نتائج المؤتمر:

• إطلاق المبادئ التوجيهية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من عودة انتشار الملاريا.

• وضع خطة عمل إقليمية مشتركة.

• تحديد أولويات الاحتياج الوطني في كل دولة.

• إنشاء شبكة تعاونية لتبادل المعلومات والخبرات.

وأشار سيمون بلاند، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض، إلى أن الاجتماع يمثل خطوة محورية في توثيق جهود القضاء على الملاريا بشكل كمي ونوعي، وإرساء قاعدة بيانات متاحة للشركاء الوطنيين والإقليميين لدعم قراراتهم الصحية العامة.

تعاون إقليمي لصحة مستدامة

يمثل هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في كيفية الاستفادة من البنية التحتية الإقليمية للبيانات، لتحسين كفاءة الاستجابة الصحية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وانتقال العدوى عبر الحدود.

وختمت بلخي حديثها بالتأكيد على أن هذه المبادرة ستكون حجر الزاوية نحو “شرق أوسط خالٍ من الملاريا”، مضيفة: “السيطرة على المرض تمثل تحديًا مستمرًا، لكن من خلال الشراكات القائمة على الأدلة، يمكننا حماية مستقبل الصحة العامة في المنطقة”.