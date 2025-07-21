نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تبرم 5 اتفاقيات للطاقة مع 5 شركات أجنبية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبرمت شركة "سوناطراك" الجزائرية اليوم الاثنين خمسة عقود في مجال المحروقات مع خمس شركات نفط أجنبية.

وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه العقود أكثر من 600 ألف دولار، وتم منحها في إطار إعلان المنافسة " جولة عروض التراخيص بالجزائر 2024"، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط".

وقد تم تنظيم مراسم التوقيع على هذه العقود في مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك"، بحضور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والشركات المصغرة، نور الدين واضح، وممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، ورئيس اللجنة المديرة لوكالة النفط، سمير بختي.

وتتضمن هذه العقود، المبرمة في إطار قانون المحروقات 19-13، والتي تمتد على مدى 30 عاما منها سبع سنوات مخصصة للاستكشاف، تنفيذ برنامج استكشاف باستثمار أدنى يقدر بـ 606 مليون دولار، مثلما هو مفصل على النحو التالي:

عقد محروقات بصيغة " المشاركة" من أجل البحث والتطوير في رقعة "توال2"، الواقع في ولايتي ورڨلة وإليزي، المُبرم بين "سوناطراك" وشركة "زنڨاس" (النمسا) وشركة فيلادا (سويسرا).

2. عقد محروقات بصيغة "المشاركة" من أجل البحث والتطوير في رقعة "ڨرن الڨصة 2"، الواقع في ولايات بشار، بني عباس، البيض، وتيميمون، المبرم بين "سوناطراك" و"سينوبك".

3. عقد محروقات بصيغة "تقاسم الإنتاج" من أجل البحث والتطوير في رقعة "رڨان 2"، بولاية أدرار، المبرم بين "سوناطراك" وشركة "بي. تي. تي. إي.بي" (تايلاندا) وشركة "إيني" الجزائر للاستكشاف.

4. عقد محروقات بصيغة "تقاسم الإنتاج" من أجل البحث والتطوير في رقعة "أهارا"، بولاية إليزي، المُبرم بين سوناطراك وقطر للطاقة وتوتال انرجيز.

5. عقد محروقات بصيغة "تقاسم الإنتاج" من أجل البحث والتطوير في رقعة "زرافة2"، الواقع في ولايات أدرار، المنيعة، عين صالح وتيميمون، المبرم بين "سوناطراك" ومجمع "زونڨمان" للنفط والغاز الطبيعي (الصين).

وتعد "جولة عروض التراخيص بالجزائر 2024" أول منافسة دولية للاستثمار أطلقتها وكالة النفط وذلك في إطار قانون المحروقات رقم 19-13، حيث أسفرت عن منح خمسة رقع من أصل ستة مقترحة، والتي سيتم استغلالها في إطار شراكة بين "سوناطراك" وشركائها الذين تم اختيارهم عقب إعلان المنافسة