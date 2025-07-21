العالم اليوم - بريطانيا وأكثر من 20 دولة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة "فورا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 05:21 مساءً - دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة على الفور.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمرك ودول أخرى في بيان مشترك "نحن الموقعون أدناه، نبعث معا برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن".

وأضافوا: "نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري (وإيجاد) مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

وأكدوا أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية "خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، بسقوط أكثر من 134 قتيلا و1155 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و29 قتيلا و142 ألفا و135 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى مقتل 1200 واقتياد 251 رهينة إلى غزة.