طفلة جديدة تنضم لشهداء مضاعفات سوء التغذية

القدس المحتلة ـ دوت الخليج:

انضمت الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) لشهداء مضاعفات سوء التغذية في غزَّة والمجاعة التي تفتك بالقطاع الذي يرزح تحت الحصار «الإسرائيلي» وحرب الإبادة الجماعية.

وأوضحت وزارة الصحة بغزَّة أن القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

ورصدت الطواقم الطبية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية، كما جاء في بيانها.

ووفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في مايو 2025، يعاني أكثر من 1.95 مليون شخص، أي ما يزيد عن 93% من سكان القطاع، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتحديدًا ضمن المراحل الثالثة إلى الخامسة، وهي مستويات تعني «أزمة» وصولًا إلى «كارثة غذائية».

وفي السياق وفي أحد مراكز النزوح شمال مدينة غزَّة، ترقد الطفلة «لينا سمير» (7 أعوام) على قطعة إسفنج مهترئة، جسدها الهزيل بالكاد يتحرك، وعيناها غائرتان كأنهما تنظران إلى الداخل، لا الخارج.

تقول والدتها المكلومة: «لم تأكل منذ يومين. لا يوجد شيء نطعمه لها، نحاول تهدئتها ببعض الماء والسكر، لكن حتى السكر لم يعد موجودًا».

وتتقاسم لينا هذا العذاب مع شقيقيها، سامي (9 أعوام) وداليا (11 عامًا)، اللذين أنهكهما الجوع، وباتا غير قادرين على الوقوف. وتقول الأم إنهم اعتادوا على الجوع في السابق، «لكن الآن لا توجد أي وسيلة للصمود، لا مساعدات، لا طحين، ولا حتى أمل».