قمة أوروبية صينية .. الخميس

بكين ـ ا.ف.ب: يعقد كبار قادة الصين والاتحاد الأوروبي قمة الخميس في بكين، وسط مساع يبذلها الشريكان التجاريان لتسوية مجموعة من الخلافات بينهما. وثمة ملفات كثيرة تثير توترا في العلاقات الصينية الأوروبية، من أبرزها الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية والقيود المفروضة على بعض الشركات الأوروبية في الصين. كما تنظر عواصم في الاتحاد الأوروبي بريبة إلى الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية الوثيقة بين بكين وموسكو، متّهمة بكين بدعم روسيا بصورة غير مباشرة في حربها على أوكرانيا.

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