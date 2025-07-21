مجازر الاحتلال تخلف أكثر من 130 شهيدا فـي 24 ساعة .. وجريمة تهجير قسري جديدة فـي دير البلح

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

خلَّفت المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الشَّعب الفلسطيني أكثر من ١٣٠ شهيدًا خلال 24 ساعة في مختلف مناطق القطاع، فيما أقدم الاحتلال على جريمة تهجير قسري جديدة للفلسطينيين في دير البلح بالقطاع.

واستشهد في خان يونس ورفح ٦٣ فلسطينيًّا بينهم ٣٢ قرب مراكز المساعدات.

كما استشهد ستة باستهداف خيمة في شارع روني بمواصي خان يونس وأربعة آخرون بخيمة أخرى قرب صالة دريم غرب خان يونس وثلاثة آخرون بينهم طفلان قرب مسجد القبة بالمواصي.

ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

وصباح أمس ارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جراء إلقاء طائرات مسيَّرة «إسرائيلية» قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزَّة، كما استشهد نحو أربعين في غارات منفصلة على مدينة غزَّة بينهم أربعة من منتظري المساعدات.

وقصف جيش الاحتلال أحياء غزَّة المختلفة وأسطح المنازل وخيام النازحين.

كما تراجعت الدبابات من مناطق في جباليا ومخيمها واستهدف الاحتلال من حاول العودة ما أسفر عن استشهاد ١٣.

يأتي ذلك فيما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أمس أوامر إخلاء جديدة في منطقة دير البلح، مستهدفًا مناطق لم يسبق للقوات «الإسرائيلية» العمل فيها من قبل.

وجاء في أمر الإخلاء العسكري توجيهًا لجميع الموجودين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، وبالتحديد في البلوكات «130، 132-134، 136-139، و2351» بما في ذلك الأشخاص داخل الخيام في تلك المناطق، بضرورة الانتقال فورًا جنوبًا نحو منطقة المواصي.