العالم اليوم - "ستيلانتيس" تتكبد خسائر حادة بـ2.3 مليار يورو في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر "ستيلانتيس" تتكبد خسائر حادة بـ2.3 مليار يورو في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 يوليو 2025 03:29 مساءً - أعلنت شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات، التي تعاني من صعوبات، عن تسجيل خسارة صافية حادة بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في النصف الأول من العام، وذلك وفقا لأرقام أولية نُشرت اليوم الاثنين.

وتمثل هذه الخسارة تحولا حادا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حين سجلت الشركة القابضة لعلامات أوبل وبيجو وفيات وكرايسلر وجيب صافي ربح تجاوز 5.6 مليارات يورو.

وأوضحت ستيلانتيس أن هذه الخسارة تعود بشكل كبير إلى رسوم استثنائية تجاوز إجماليها 3.3 مليارات يورو، ناجمة عن إلغاء عدد من البرامج، وتخفيض قيمة بعض البرامج التقنية، إلى جانب تكاليف متعلقة بعمليات إعادة الهيكلة.

كما أثرت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة أيضا على النتائج المالية للشركة التي قالت إنها تحملت نحو 300 مليون يورو كرسوم، وخفضت إنتاجها استجابة لتلك التطورات.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 74.3 مليار يورو، مقارنة بإيراداتها قبل عام التي بلغت 85 مليار يورو.

وانخفضت عمليات تسليم السيارات بنسبة 6 بالمئة في الربع الثاني لتصل إلى 1.4 مليون وحدة. أما في النصف الأول من العام ككل، فتراجعت المبيعات بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى ما يقل قليلا عن 2.6 مليون سيارة.